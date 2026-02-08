الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 8 فبراير 2026 07:13 مساءً - الرئيسيةاخبار السعودية“الآن” تنزيل نموذج تجديد رخصة القيادة pdf مجاناً 2026 وخطوات التجديد من خلال موقع أبشر

على اعتبار أن نموذج تجديد رخصة القيادة يمثل أحد أهم المستندات التي يجب إضافاتها إلى طلب تجديد الرخصة، فسنقوم من خلال هذا المقال بتحميل نموذج تجديد رخصة القيادة pdf مجاناً 2026، وتوضيح كافة محتوياته والخطوات التالية بعد تحميله.

تحميل نموذج تجديد رخصة القيادة pdf مجاناً 2026

يستطيع أبناء الوطن السعوديين أو أصحاب الإقامة بها أن يكون لديهم نسخة من نموذج تجديد رخصة القيادة ؛pdf وذلك حتى يقوموا بملء المعلومات المطلوبة منهم، ومن ثم القيام بوضع هذا النموذج مع الأوراق الأخرى المطلوبة للقيام بعمل رخصة جديدة وذلك من هنا

نموذج تجديد رخصة القيادة

يشتمل هذا النموذج على جميع البيانات التي تخص صاحب الرخصة، ويتم اعتبار نموذج تجديد رخصة القيادة خاص بالمواطنين، وكذلك الذين يُقيمون في السعودية، فيتم إرفاقه مع باقي المستندات من أجل استخراج الرخصة.

خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية 2026

قامت إدارة المرور العامة بفرض تجديد رخصة القيادة على السائقين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل حمايتهم من التعرض للمخالفة نتيجة القيادة برخصة غير صالحة، وخطوات تجديد الرخصة كالتالي:

تسجيل الدخول إلى موقع أبشر من هنا.

من هنا. النقر على أيقونة أبشر أفراد.

تسجيل بيانات الفرد أو رقم الهوية الشخصية.

تسجيل كلمة السر.

يليها النقر على تسجيل الدخول.

سوف تصلك رسالة على رقمك بها رمز تأكيد.

عليك أدراج هذا الرمز في المكان المخصص لرمز التحقق.

النقر على تسجيل الدخول.

سوف تتضح أمامك صفحة أبشر خاصة بالمستخدم.

النقر على خدمات.

الضغط على أيقونة “المرور”.

من ثم اختيار “تجديد رخصة القيادة” من خلال القائمة التي تحوي الخدمات المتاحة.

تظهر صفحة يتضح بها الطلبات الخاصة بالخدمة مثل: الفحص الطبي، وسداد رسوم الخدمة، ..إلخ.

ثم النقر على التالي فتظهر صفحة اختيار الرخصة.

تحديد عدد السنوات التي ترغب أن تجدد الرخصة لها.

ثم النقر على التالي، فتظهر صفحة تأكيد التجديد.

القيام بالنقر على الموافقة على الشروط والأحكام ثم النقر على تأكيد.

وبهذا تكون قد أنهيت خطوات تجديد الرخصة بنجاح.

بهذا نكون قد قمنا بعرض موجز لكيفية تحميل نموذج تجديد رخصة القيادة pdf مجانا 2026، وشمل العرض للرابط الخاص بالتجديد وكذلك الخطوات اللازم اتباعها لتتم عملية تجديد الرخصة بنجاح.