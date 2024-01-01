نبيلة عبيد تنعى والدة لطيفة بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نبيلة عبيد، والدة الفنانة لطيفة، التي رحلت اليوم 1 يناير الجاري بعد صراع مع المرض.

وأعادت نبيلة نشر منشور الفنانة لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلقت نبيلة عبيد :"خالص عزائي لصديقتي العزيزة الفنانة لطيفة في مصابها الأليم بوفاة والدتها، ربنا يصبرها هي والعائلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي أول تعليق لـ لطيفة، نشرت صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها :"وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلقت لطيفة :"أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

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