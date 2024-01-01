بعد صورتهما المثيرة للجدل.. بسمة بوسيل تنفي أنباء عودتها لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نفت الفنانة بسمة بوسيل طليقة النجم تامر حسني أنباء عودتهما مرة أخرى بعد طلاقهما خلال العام الماضي، وذلك بعدما قام "تامر" بنشر صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها وهو يجتمع بطليقته وأبنائهما احتفالًا بقدوم العام الجديد.

ونشرت "بسمة" توضيح عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "مرحبًا، استيقظت اليوم على أخبار غير حقيقية، احنا مارجعناش لبعض تامر نشر صورة عائلية عشان يفرح الأولاد عشان مقدرش يقضي ليلة رأس السنة معاهم".

واستكملت: "وليس أكثر من كده وأسفه على سوء الفهم وشكرًا على رسائلكم، أتمنى لكم عام جميل ملئ بالسعادة".

وأعلنت بسمة بوسيل انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.