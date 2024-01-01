إيمي سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها دنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها "دنيا" الذي يوافق اليوم 1 يناير بنشر صور لهما معًا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "إيمي" صورا تجمعها بشقيقتها "دنيا" بأكثر من مناسبة اجتماعية وفنية وعلقت قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا دودي وان شاء الله ربنا يحقق ليكي كل اللي عايزاه".

وقامت "دنيا" بإعادة نشر تهنئة شقيقتها "إيمي" عبر خاصية القصص القصبر بحسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "وانتي طيبة يا صغننة قلبي انتي وربنا يخليكي ليا يا رب".

وحرص عدد كبير من الأصدقاء المقربين من "دنيا سمير غانم" على تهنئتها بعيد ميلادها، إلى جانب زوجها الإعلامي رامي رضوان.

يذكر أن آخر مشاركات دنيا سمير غانم كانت بمسلسل "جت سليمة" وعرض بموسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.