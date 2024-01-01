عمرو دياب يكشف تصدر ألبوم "مكانك" قوائم الاستماع في الدول العربية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم عمرو دياب الترويج لأحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "مكانك" والذي طرحه منذ أيام بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة حصريًَا على تطبيق "أنغامي"، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

وأوضح "الهضبة" تصدر أغاني الألبوم قوائم الاستماع بالعديد من الدول العربية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على "انستجرام" بداية من مصر، المملكة العربية السعودية، لبنان، الأردن، العراق، الإمارات، الكويت، المغرب، قطر، فلسطين، عمان، سوريا، البحرين، اليمن، وليبيا.

ويحقق ألبوم "مكانك" نجاحًا كبيرًا وتصدر محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالألبوم ولاقى رواجًا خلال الأيام القليلة الماضية.

ألبوم "مكانك" يأتي بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضًا، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، إسلام زكي، مدين، والموزعين أحمد إبراهيم توما، وأسامة الهندي، وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر أمير محروس.

وأحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 28 ديسمبر الماضي على مسرح أبو بكر سالم، وقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه إلى جانب عدد من أغاني ألبومه الجديد منها أغنية "يا قمر".