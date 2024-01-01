شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عادل: تصوير فيلم "ليه تعيشها لوحدك" كنت بحس أنى فى بيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة فاطمة عادل، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميلة لميس محمد، للتحدث عن كواليس فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ودورها في الفيلم.

وقالت فاطمة عادل: الفيلم كله حلو أوى ويشد ومكتوب حلو وفى مشاعر جميلة ودورى على الرغم أنه صغير بس حسيت البنت شبهى والبنات الجدعان اللى شيلين مسئولية، وبحس وأنا بمثل في بيتى ومكانى والشغل مع فريق العمل ممتع جدًا، ونفسى أقدم حاجة ميوزيكال فيها تمثيل ورقص وغناء نفسى أعمل فيلم كده أوى، ويارب تبقى سنة فيها سلام وأهل فلسطين يكونوا في حرية".

تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.