شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم عزاء والدة الموزع أحمد عادل.. وتامر حسين وعزيز الشافعى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر
وشيعت عصر أمس جثمان الفقيدة والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، في حضور الفنان إدوارد والمنشد مصطفى عاطف، وتم الدفن بمدافن الأسرة بأكتوبر.
وحل الموزع الموسيقى أحمد عادل فى وقت سابق ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يقدمه الزميل الصحفي عادل عبد الله ويعرض على تليفزيون ”الخليج 365” وفى لقائه نفى تمامًا الاتجاه للغناء وقال: أنا بحب الموسيقى من صغرى لكن عمرى ما فكرت أغنى ولا هفكر أغنى وأضاف أنه أول أغنية قام بتوزيعها هي أغنية "ليل" للفنان إدوارد، وأشار فى لقائه إلى أن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أكثر من أغنية إضافة كبيرة فى مشواره الموسيقى.
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