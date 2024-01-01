فن ومشاهير

بدء مراسم عزاء والدة الموزع أحمد عادل.. وتامر حسين وعزيز الشافعى أول الحاضرين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم عزاء والدة الموزع أحمد عادل.. وتامر حسين وعزيز الشافعى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل مراسم عزاء والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، وكان أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والفنان أحمد زعيم ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة والمطرب تامر سيف والدكتور ياسر القصراوى والمخرج محمد القاضي، والمخرج وائل سيف والإعلاميتان دعاء عامر وإيمان رياض والداعية فايزة أبوزيد والاستايلست نعيمة كامل.

 

وشيعت عصر أمس جثمان الفقيدة والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، في حضور الفنان إدوارد والمنشد مصطفى عاطف، وتم الدفن بمدافن الأسرة بأكتوبر.

وحل الموزع الموسيقى أحمد عادل فى وقت سابق ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يقدمه الزميل الصحفي عادل عبد الله ويعرض على تليفزيون ”الخليج 365” وفى لقائه نفى تمامًا الاتجاه للغناء وقال: أنا بحب الموسيقى من صغرى لكن عمرى ما فكرت أغنى ولا هفكر أغنى وأضاف أنه أول أغنية قام بتوزيعها هي أغنية "ليل" للفنان إدوارد، وأشار فى لقائه إلى أن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أكثر من أغنية إضافة كبيرة فى مشواره الموسيقى.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements