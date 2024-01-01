شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم عزاء والدة الموزع أحمد عادل.. وتامر حسين وعزيز الشافعى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل مراسم عزاء والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، وكان أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والفنان أحمد زعيم ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة والمطرب تامر سيف والدكتور ياسر القصراوى والمخرج محمد القاضي، والمخرج وائل سيف والإعلاميتان دعاء عامر وإيمان رياض والداعية فايزة أبوزيد والاستايلست نعيمة كامل.

وشيعت عصر أمس جثمان الفقيدة والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، في حضور الفنان إدوارد والمنشد مصطفى عاطف، وتم الدفن بمدافن الأسرة بأكتوبر.