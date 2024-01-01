هالة صدقي تختتم 2023 بتكريم جديد.. هذه المرّة من باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية هالة صدقي باختيارها بين أهم الشخصيات المؤثرة هذا العام في الوطن العربي، وشاركت متابعيها على “إنستغرام”، مقطع فيديو لها أثناء استلامها جائزة التميز والإبداع من المؤتمر الدولي ومركزه باريس.

وعلقت هالة صدقي على الفيديو قائلة: “آخر حصاد العام جائزة التميز والإبداع من المؤتمر الدولي ومركزه باريس واختياري من أهم شخصيات مؤثرة هذا العام في الوطن العربي وأتت النتيجة بعد تصويت من جميع أنحاء الوطن العربي وأقيم الحفل هذا العام في أحب البلاد لقلبي دبي”.

وأضافت: “شكراً للقائمين على هذا المؤتمر، وختامها مسك شكراً لأجمل جمهور.. حقيقي السنة دي فرحتوني وأسعدتوني كل سنة وكلنا بألف خير”.

وسبق أن أكدت هالة صدقي أنها فازت بالجائزة في وقت صعب، وقالت فور إعلان فوزها بتصويت الجمهور: “شكراً على اختياري من أهم الشخصيات في الوطن العربي وحصولي على الجائزة الدولية المعتمدة من باريس في دبي، وفي الحقيقة سعادتي بها كبيرة لأني حصلت عليها في ظروف صعبة جداً لي أشكركم على إسعادي”.