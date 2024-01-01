شريهان تعزي لطيفة في وفاة والدتها : "ربنا يربط على قلبك".

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية شريهان، والدة الفنانة التونسية لطيفة، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين 1 كانون الثاني 2024، بعد صراع مع المرض.



وكتبت شريهان عبر حسابها : "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك يا حَبيبَتي ويا غَاليَتي بالسكينة والصبر والإيمان، عظم الله اجرك وأحسن عزائك والهمك الصبر والسلوان والقوة ف فقدان والدتك الغالية .. البقاء لله و إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدمت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، بالعزاء للفنانة التونسية لطيفة في وفاة والدتها التي رحلت منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان العزاء الصادر عن النقابة كالتالي : "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

|ويشيع جثمان والدة الفنانة لطيفة غدًا في تونس، إذ تنهى كل إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

وأعلنت الفنانة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت : أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي