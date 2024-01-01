بالفيديو - عمرو دياب يودع عام 2023 في دبي مع الجمهور بعفوية وبساطة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفل ليلة رأس السنة في دبي وسط حضور كبير من الجمهور، حيث غنى عمرو دياب وسط الجمهور واتسم بالبساطة والعفوية ويعد ذلك الحفل من التجارب الفريدة لدى عمرو دياب.



وقدم عمرو دياب باقة من أشهر أغانيه وهي: "يا أنا يا لاء، بحبه، ده لو اتساب، برج الحوت، أنت الحظ، يتعلموا، وياه، قمرين، و هتدلع"، و شهد الحفل حضور نخبة من نجوم المجتمع بدبي و مصر والوطن العربي ومن بينهم ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب".

