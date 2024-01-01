مراسم عزاء والدة الموزع أحمد عادل .. وسط حضور تامر حسين وعزيز الشافعي

ميرنا وليد - بيروت - بدأت منذ قليل مراسم العزاء في والدة الموزع الموسيقي المصري أحمد عادل بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة، وكان من أوائل الحاضرين لتقديم واجب العزاء الملحن المصري عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والفنان أحمد زعيم ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة والفنان تامر سيف والدكتور ياسر القصراوي والمخرج محمد القاضي، والمخرج وائل سيف والإعلاميتان دعاء عامر وإيمان رياض والداعية فايزة أبوزيد والاستايلست نعيمة كامل.



وشيع جثمانها عصر اليوم في حضور الممثل المصري إدوارد والمنشد مصطفى عاطف، وتم الدفن بمدافن الأسرة بأكتوبر.

وكان قد أعلن الموزع الموسيقي أحمد عادل عبر صفحته عن وفاة والداته.

وكتب أحمد عادل : "مع السلامه يا أمي. في أمان ورحمه الله يا طيبه .. إنا لله و إنا إليه راجعون .. توفت الي رحمه الله والدتي الحبيبة . اللهم ارحمها واغفر لها وآنس وحشتها ووسع قبرها اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، اللهم ارحمها رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنًه مطمئنه يارب العالمين. نسالكم الدعاء لها و لامواتنا جميعا بالرحمة و المغفرة".