شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تنتهى من تسجيل أغنية "كدابين" بتوقيع مصطفى السويفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة في أغنية جديدة تحمل اسم "كدابين"، حيث تواجدت في مصر مؤخرا، وقامت بتسجيلها في إحدى استوديوهات الجيزة، وتحمل عددا من المفاجآت وتنتمى إلى أغانى الدراما، وتتعاون نداء في الأغنية مع مصطفى السويفي.

أغنية "كدابين" تقدمها نداء شرارة باللهجة المصرية، وهى من كلمات مصطفى شكرى وألحان وتوزيع خليل وشندي.







نداء شرارة ومصطفى السويفى

وطرحت المطربة الأردنية نداء شرارة مؤخرًا، أغنية بعنوان "أنت فرحة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

وقبل أغنية "أنت فرحة"، طرحت شرارة أغنية "قالهالى"، وهى التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015، حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.