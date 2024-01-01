شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تستقبل 5 أفلام جديدة هذا الأسبوع مع بدء موسم إجازة نص السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائى 5 أفلام جديدة دفعة واحدة هذا الأسبوع، وذلك مع انطلاق موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، حيث حجزت العديد من الأفلام مكانها في الموسم على أن يتم طرحها على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن بداية الموسم تشهد طرح 5 أفلام دفعة واحدة بواقع فيلم يوم الثلاثاء المقبل 3 يناير، و4 أفلام يوم الأربعاء 4 يناير.

ليه تعيشها لوحدك (3 يناير)

بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.



فيلم ليه تعيشها لوحدك

الإسكندرانى (4 يناير)

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.



فيلم الاسكندرانى

عصابة عظيمة (4 يناير)

بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة ، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها.



فيلم عصابة عظيمة

انا وابن خالتى (4 يناير)

بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.



فيلم انا وابن خالتى

الحريفة (4 يناير)

بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد .