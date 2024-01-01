شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبدالعزيز ترد على خبيرة أبراج توقعت انفصالها عن العوضى: يا ساتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على توقعات خبيرة أبراج مؤخرًا قالت فيه بمناسبة السنة الجديدة 2024، ستشهد انفصال الثنائى ياسمين وأحمد العوضى، وقالت ياسمين عبر حسابها على انستجرام: بلاش إنتي يا ليلى، يا ساتر يا رب".

وما أن نشرت ياسمين الفيديو من كلام خبيرة الأبراج وعلقت عليه حتى تفاعل معها قطاع كبير من متابعيها ممن تفاعلوا معها بالدعاء لها هي وعوضى باستمرار حياتهما مستقرة بعيدًا عن أي أزمات.



ياسمين على انستجرام

من ناحية أخرى أكدت النجمة ياسمين عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها تغيب عن موسم رمضان المقبل بسبب تحضيراتها لفيلم سينمائى، والتى تعود من خلاله بعد غياب نحو 5 سنوات عن آخر أعمالها السينمائية، مشيرة إلى أن الفيلم الجديد يحمل عددا من المفاجآت التى ستعلن عنها خلال فى القريب العاجل.

وأضافت ياسمين عبد العزيز أنها غابت عن السينما خلال الفترة الماضية بسبب انشغالها بتقديم عدد من الأعمال الدرامية، حيث تعد ياسمين إحدى أهم نجمات شباك السينما فى مصر، إذ تحصد أفلامها ملايين الإيرادات.

وكانت آخر أعمال ياسمين السينمائية فيلم "الأبلة طم طم" الذى طرح فى السينمات عام 2018، وشارك فى بطولته أيضا حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، أيمن وتار، مصطفى أبو سريع، محمود غريب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس..