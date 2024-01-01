شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال وأحمد جمال وسعد الصغير بعزاء والدة الموزع أحمد عادل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر إلى مراسم عزاء والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل كل من الفنان حمادة هلال والمطرب أحمد جمال والفنان سعد الصغير ومن قبل ذلك حضر المنشد مصطفي عاطف الذى ظل يستقبل واجب العزاء مع أحمد عادل، كما وصل أيضًا الملحن مدين والمطرب عصام كاريكا والشعراء مصطفي مرسي ومحمد عاطف والملحن شريف حمدان ومحمد راجح.

وكان قد وصل من قبل ذلك المطرب تامر سيف والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن والمطرب مصطفى جاد ومهندسو الصوت أحمد ومحمد جودة ومصطفى رؤوف والإعلاميتان إيمان رياض ودعاء عامر. وكانت قد رحلت والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، بعد صراع مع المرض عصر أمس، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة العصر بمسجد الصحابة بمدينة نصر وتم الدفن بمقابر الأسرة بأكتوبر.



احمد عادل فى استقبال المعزين



أسرة المتوفى فى استقبال المعزين



الشاعر تامر حسين



ايمان رياض ضمن الحضور



تامر حسين



صور من العزاء (2)



صور من العزاء



صور من داخل العزاء



عزيز الشافعى واحمد عادل