نقل والد مصطفى شعبان الى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض والد الممثل المصري مصطفى شعبان لوعكة صحية شديدة نقل على اثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة.

ويواصل الممثل مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد “المعلم”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

ويقوم الممثل مصطفى شعبان حالياً، بتصوير عدد من المشاهد التي تجمعه بالممثل الأردني منذر رياحنة داخل الديكور الرئيسي للعمل.

من ناحية أخرى، قدم مصطفى شعبان في الموسم الرمضان الماضي مسلسل "بابا المجال"، وشارك في بطولته نسرين أمين، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وسوسن بدر،، وجومانا مراد، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وعدد آخر من الممثلين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي.



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