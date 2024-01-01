بعد طلاقها من هشام ربيع .. بوسي : " فتى أحلامي راجل حمش "

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية بوسي، عن فتى أحلامها ولأول مرة قائلة : "زمان كنت بحب رشدي أباظة وعمر الشريف وصالح سليم، وفي الوقت الحالي بحب قوي أحمد عز، أمير كرارة، عمرو يوسف، وعارفة إن كندة هتقتلني لكن جميعهم تربطني بهم صداقة وإخوة كبيرة.



وأجابت بوسي عن سؤال فتى أحلامها فردت قائلة: "أنا بيعجبني الراجل الرومانسي اللي بيهتم بتفاصيل المرأة يحتويها ويدلعها ويكون حنين عليها، مضيفة بحب الراجل الحمش لكن ميعمليش فيها سي السيد.

وتابعت بوسي قائلة : "اللي بيحب إنسان بجد بيحب يكون ناجح ومميز في عمله واللي يحبك يحب مهنتك وإنك تكوني دايما ناجحة".

​​​​​وكانت تلك التصريحات في حلقة خاصة من برنامج "The Nine Show" للإعلامية المصرية دعاء صلاح.