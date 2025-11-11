النائب العام تلتقي رئيس القضاء في ختام زيارتها لنهر النيل

التقت النائب العام لجمهورية السودان مولانا انتصار أحمد عبدالعال في ختام زيارتها لولاية نهر النيل الاثنين برئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين بمكتبه بمدينة عطبرة .

وقالت النائب العام في تصريح لسونا إن زيارتها لولاية نهر النيل جاءت عقب زيارتها لولاية الخرطوم التي تفقدت فيها النيابات، مضيفة أننا بولاية نهر النيل تفقدنا النيابات والسجن بالدامر.

وأوضحت انتصار أن زيارة السلطة القضائية جاءت للصلات الطيبة بينها والنيابة، مبينة أنها علاقة مشتركة لبسط العدالة وللوصول للمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى تعاونهم على إزالة العقبات التي تواجه العمل، معربة عن أملها في ادامة التواصل بينهم وكل الأجهزة العدلية خاصة السلطة القضائية.

وقال مولانا منير محمد الحسن نائب رئيس القضاء إن زيارة النائب العام للسلطة القضائية تأتي في إطار التأكيد على مبدأ التعاون التام بين النيابة العامة والسلطة القضائية للدفع بالعملية الجنائية وتمثيل النيابة العامة للحق العام في المحاكم.

وأوضح أنه تم التباحث حول المفهوم الحقيقي للتعاون دون التأثير على سير العملية العدلية، مضيفا أنه تم التباحث في عدة أمور احقاقا للحق وترسيخا لمبدأ العدالة.

وأشار الى انعكاس الحرب على العمل الجنائي وتراكم القضايا، قائلا إننا وضعنا خطط لزيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة للفصل في القضايا في أسرع وقت وتحقيق العدل بين الناس.