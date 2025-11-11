شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يكرّم جمعية ترميم للتنمية بجائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن مسار المرافق العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء التكريم في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025 الذي يُقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، مساء أمس الاثنين 10 نوفمبر في جدة – سوبر دوم، بحضور عدد من مسؤولي القطاعين الحكومي وغير الربحي والجهات المشاركة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية الدكتور عبدالله آل دربه أن هذا التكريم يمثل تقديرًا لجهود الجمعية في خدمة الإنسان وتنمية المكان، موضحًا أن مبادرات “ترميم” تستلهم رؤيتها من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتُسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة عبر مشاريعها التطوعية والاجتماعية.
وقال آل دربه: “نفخر بأن نكون جزءًا من منظومة وطنية تسعى لتقديم أرقى صور الرعاية والعناية بضيوف الرحمن، ونسعد بأن تُسجّل ترميم هذا الإنجاز الذي نُهديه لجميع شركائنا ومتطوعينا الذين أسهموا في تحقيق هذا التميز المستحق.”
ويُعد هذا الفوز امتدادًا لمسيرة الجمعية في تنفيذ مبادرات نوعية داخل المملكة، تركّز على تحسين البيئة العمرانية للأسر المستفيدة، وإبراز الدور التنموي للقطاع غير الربحي في خدمة المجتمع وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية.
