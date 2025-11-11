انت الان تتابع خبر توجيه عسكري للمنتسبين بمراكز الاقتراع: لا يجوز التدخل والتأثير على رأي المواطنين بالانتخاب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي في توجيهه العسكري المصور، لا يجوز لأي منتسب التدخل في عملية التصويت العام من خلال انتخاب المرشحين والتأثير على رأي المواطن بكل الأشكال".

وأضاف المحمداوي، "كما لا يجوز للمنتسبين سؤال المواطنين عن الشخصيات التي انتخبوها او سوف ينتخبونها، كما يمنع الحديث الجانبي او الوقوف مع الناخبين، وانما فقط القاء التحية وإجراء التفتيش للناخبين قبل دخولهم مراكز الاقتراع".