انقضاء 45% من وقت الانتخابات.. نسب مشاركة أولية "محبطة" لا تتناسب مع حجم التحشيد (ارقام)

بغداد - ياسين صفوان - وافتتحت المحطات والمراكز الانتخابية أبوابها الساعة السابعة صباحا، وحتى بعد الساعة الـ11 صباح اليوم، تراوحت نسبة المشاركة في بعض المحطات والمراكز والمحافظات العراقية بين 10 إلى 13% فقط.

وتمثل هذه النسبة خلال ثلث الوقت، واذا ما استمر مستوى الاقبال كما هو حتى اغلاق الصناديق الساعة السادسة مساء، فإن نسبة المشاركة الاجمالية مع نهاية الوقت ستكون لا تتجاوز الـ36 الى 40%.



ومن الممكن الاخذ بنظر الاعتبار ان المواطنين لن يخرجوا للتصويت ربما مع ساعات الصباح الأولى، وقد يذهبوا الى المراكز بعد وقت الغداء، لكن هذا لا يتناسب مع حجم التحشيد الكبير من قبل السياسيين لجماهيرهم لغرض المشاركة، حتى ان الزعماء السياسيين مثل المالكي والخزعلي وعادل عبد المهدي، ذهبوا الى الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا وبوقت مبكر جدا، في رسالة تتناسب مع حجم التحشيد للانتخاب.