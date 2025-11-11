"الوطني الاتحادي" يشارك في الاجتماع الـ19 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية

ابوظبي - سيف اليزيد - يشارك المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الدوري التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون، اللذين يستضيفهما مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة يوم 13 نوفمبر الجاري في العاصمة المنامة.

ويترأس وفد المجلس المشارك في الاجتماعين معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فيما يضم الوفد كل من منى خليفة حماد، رئيسة مجموعة المجلس في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وعائشة خميس الظنحاني، نائب رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وشيخة سعيد الكعبي، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وسيعقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري التاسع عشر، برئاسة معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني بتاريخ 13 نوفمبر 2025، وسيتم خلاله عرض تقرير رئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، والذي يتضمن توصيات ندوة "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية"، التي استضافها المجلس في أبوظبي بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى نشاط اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وتفعيل التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وتنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي، وتعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ويختتم الاجتماع بإصدار البيان الختامي الذي يتضمن أبرز التوصيات والقرارات.

