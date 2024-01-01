"أبو نسب" يحقق 3 ملايين ليلة رأس السنة وإيراداته تقترب من 20 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي

شهد الإيراد اليومي لفيلم "أبو نسب" أمس الأحد 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة، ارتفاعا كبيرا، إذ حقق 3 ملايين و1384جنيها.

ووصل إجمالي إيرادات الفيلم في 11 يوما 19 مليون و698 ألفا و874 ليقترب من 20 مليون جنيه، ويواصل المنافسة مع أفلام الموسم الجديد.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018.