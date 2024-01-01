زوجة حلمي بكر تكشف أسباب تحريرها محضرًا ضد مصطفى كامل.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت سماح القرشي زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، إنها حررت محضرًا ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.

وأوضحت زوجة حلمي بكر، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة البلد2، أنها تقدمت ببلاغ رسمي، ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قائلة: «ذلك تم بناءً على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وغير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي، ولم استعين بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته».

وأضافت «حلمي بكر رافض الطريقة التي يتحدث بها مصطفى كامل، وبناءً عليه رفض الذهاب لمستشفى النقابة، مردفة :«مش هتكلم في شئ منظور أمام القضاء.. وأنا عندي ثقة كبيرة في قضاء مصر، وعدالة القانون المصري، وعندي ثقة إن مفيش حد فوق القانون».

وفي نفس السياق كشفت زوجة حلمي بكر عن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصبح طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ويشتكي من حين إلى آخر من أعضاء جسّده، مشيرة إلى أن أحد أصدقائه أمس الأحد، حصل على تصريح لعلاجه على نفقة الدولة في أحد المستشفيات العسكرية، خلال الساعات القادمة سيذهب للمستشفى لتلقي العلاج، متمنية له الشفاء العاجل.