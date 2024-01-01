حسن شاكوش ينتقد تصريحات "العسيلي" بخصوص المهرجانات: "أغاني المهرجانات مكملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرج مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن صمته بشأن تصريحات الفنان محمود العسيلي والتي كشف خلالها عن تراجع أغاني المهرجانات خلال الفترة الماضية.

وحرص "شاكوش" على الرد على تصريحات "العسيلي" عبر بث مباشر على حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام" وتحدث خلاله عن كون الجمهور ينتظر أغاني المهرجانات نافيًا تصريحات "العسيلي" بتراجعها.

وعلق "شاكوش" على تعليقات "العسيلي" قائلا: "كل نجم ليه وقت ولازم ياخد هدنة بس لما بيرجع بيطلع حاجات هتقعدكم في بيتكم، واحنا مجال المزيكا بتاعتنا والمهرجان والغنوة الشعبي ده مش هيموت، الناس تعبت من كتر الاكتئاب، والأغاني اللي بتجيب الاكتئاب وبتجيب ملل وبتعقدهم".

واستكمل: "الناس ما بتصدق تسمع أغنية شعبي ليا أو لأي مطرب شعبي زي حمو بيكا وعمر كمال، وبيحبوا يسمعوا الأغاني بتاعتنا عشان بنطلع الواحد من المود، أنا مثلا كحسن شاكوش لما بسمع أغنية لشيرين عبد الوهاب ببقي عايش مود الأغنية".

وأنهى تعليقه قائلا: "أغاني المهرجانات مكملة، وإحنا لسه بنبتدي في حياتنا ولسه صغيرين، ومفيش واحد فينا عدى الـ 35 سنة وإن شاء الله مكملين في النجاح، والنجاح اللي احنا فيه وقدمناه يشغلنا ويعيشنا 20 سنة قدام، بس إحنا مش اخرنا كده، إحنا عايزين نطور ونجدد".

وكشف "شاكوش" احتفاله مع محبيه من الجمهور بمناسبة بدء العام الجديد، ونشر مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "انستجرام" وأوضح خلاله تجمهر جمهوره ومتابعيه حول سيارته بأحد الشوارع وظلوا يرددون "نمبر وان حسن شاكوش"، ليرد عليهم قائلا: "حبايبي حبايبي".

يذكر أن حسن شاكوش يتعاون مع الفنان محمود الليثي بأغنية جديدة بعنوان "ست البنات" من فيلم "حمص وحلاوة" والمقرر طرحه يوم 18 يناير الجاري.