رحل بعد بتر قدمه.. زوجة أحمد البدري: "محدش كان بيسأل عليه "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت زوجة المخرج الراحل أحمد البدري في مداخلة هاتفية ببرنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري ويعرض على شاشة "القاهرة اليوم" على الأيام الأخيرة للمخرج الراحل وعن وحدته وسط تجاهل من قبل نجوم الوسط الفني.

وتحدثت زوجة المخرج الراحل عن معاناته قبل رحيله وعدم سؤال العديد ممن عمل معهم طوال مسيرته على الرغم من كونه سبب من أسباب نجاحهم وشهرتهم.

وعلقت على رحيله قائلة: "هو كان بيفرح أوي لما أي حد كان يتصل ويسأل عليه حتى لو عامل بوفيه، بس هو للأسف الفترة الاخيرة دي تقريبًا اخر سنة أو آخر 8 شهور فعليًا تليفون البدري مكانش بيرن، ولا أي مخلوق كان بيسأل عليه".

واستكملت: "صدقيني مكانش حد بيسأل عليه، واللي كانوا بيسألوا عليه الناس اللي مشتغلش معاهم، وقابلت هند عاكف وهند مشتغلتش مع البدري خالص بس هند كانت بتسأل عليه وهند بتعاني من نفس الموضوع أن محدش بيسأل عليها فكانت بتواسيه وبيسألوا على بعض".

ورحل المخرج أحمد البدري عن عالمنا بشهر ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 69 عامًا بعد إجراء عملية بتر قدمه ودخوله في غيبوبة إثر صراع طويل مع المرض.

https://www.instagram.com/p/C1j6C_BsUyt/

وفوجئ محبو المخرج الراحل أحمد البدري بعودته كممثل بأحداث مسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" علق على عودته للساحة الفنية بعد غياب قائلا: "اتفاجئت لما ماندو العدل كلمني وأنا وقتها كنت تعبان في عيني وقالي وقتها وانا عاوزك في دور واحد من رجالة المعلم عبد الجبار وهو رجل أعور".

وعن سبب غيابه قال "أنا قاعد في البيت من غير شغل بقالي 3 سنين محدش بيعرض عليا أي أعمال وبرضه مش عاوز أشارك في أعمال مش هتضيف لي أي حاجة".

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