أول تعليق من حلمي بكر بعد تصريحات مصطفى كامل ضد زوجته : "عيب اللي بيحصل ده ومينفعش"

ميرنا وليد - بيروت - قالت زوجة الموسيقار والملحن المصري حلمي بكر، السيدة سماح القرشي إن زوجها حلمي بكر منزعج للغاية من حديث نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل عنها ومن تصريحاته المسيئة لها، فضلا عن أنه رافض للطريقة التي يتحدث بها نقيب المهن الموسيقية وبالتالي رفض العلاج في مستشفى النقابة، معقبة "حلمي قال "عيب اللي بيحصل ده ومينفعش"، يأتي ذلك في أول تعقيباً من الموسيقار حلمي بكر ضد مصطفى كامل.



وأضافت القرشي ، أن زوجها حلمي بكر أستنجد بها بعد تعرضه لواقعة نصب وسرقة من قبٌل مدير أعماله حيث أخذ مبلغ 2 مليون و 280 ألف جنيه كقرض شخصي من أحد البنوك على حسابه.

وتابعت :"حلمي بكر أتصل عليا في أول شهر 9 وقالي ألحقيني يا سماح أنا اتنصب عليا والفلوس مش موجودة في البنك.. وروحنا البنك مع بعض وفي حد من الموظفين قالنا أن حلمي ماضي على قرض بمبلغ 2 مليون و 280 ألف جنية.. إحنا مستلمناش المبلغ ده وقالولنا أن في حد مستفيد من الشيك ده وطلع مدير أعماله اللي شغال معاه هو اللي عمل كده".

وأن الملحن حلمي بكر قام بتقديم بلاغ بسبب السرقة التي تعرض لها كونه لم يطلب أي قرض من البنك فضلا عن سرقة أمواله خلسة دون أن يدري، لكن أخبروه بأنه قام بإمضاء على أوراق تخص حسابه الشخصي في البنك.

وأختتمت حديثها قائلة، إلى أن هناك أشخاص كثيرون يسألون على الملحن حلمي بكر خلال فترة مرضه في وقتنا الحالي، وهاتفه دائما مشغول بالمكالمات.

يذكر أن هذه التصريحات جائت ضمن اتصال هاتفي في برنامج تلفزيوني مصري .

