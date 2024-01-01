أغنية "كدابين" جديد نداء شرارة |تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة الأردنية نداء شرارة لطرح أعنية جديدة بعنوان "كدابين" حيث تواجدت في مصر مؤخرًا وقامت بتسجيلها في إحدى ستوديوهات الجيزة، وتحمل عدد من المفاجئات وتنتمى إلى أغانى الدرام.

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أغنية "كدابين" تقدمها نداء شرارة باللهجة المصرية وهي من كلمات مصطفى شكري وألحان وتوزيع خليل وشندي.

طرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنية بعنوان "إنت فرحة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وانتاج مصطفى السويفي.

وقبل أغنية "أنت فرحة"، طرحت شرارة أغنية "قالهالي"، وهي التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ 70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.