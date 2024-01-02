نبيل الحلفاوي يعلق على صورة نادرة تجمعه بـ سعد أردش ولطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد الفنان نبيل الحلفاوي ذكريات دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية وعلاقته بعدد من أشهر نجوم جيله.

ورد "الحلفاوي" على تساؤل أحد متابعيه نشر صورة له برفقة عدد من نجوم المسرح المصري خلال فترة الدراسة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق المتابع قائلا: "الفنانين نبيل الحلفاوي ولطفي لبيب وشعبان حسين وهادي الجيار مع الأستاذ الدكتور سعد أردش ممكن تحكيلنا ذكرياتك عن الصورة الجميلة دي يا أستاذ نبيل".

ليعيد "الحلفاوي" نشرها على حسابه بنفس التطبيق وعلق قائلا: "الأستاذ سعد لحسن حظنا كان الأستاذ الأساسي لدفعتنا منذ دخولنا إلى تخرجنا، الصورة دي كانت في بهو المسرح القومي أثناء إعدادنا لمشاريع التخرج، أيامها كانت مشاريع التخرج السنة الرابعة تعرض على خشبة القومي".

جدير بالذكر أن أخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.

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