منة فضالي مع والدتها ونورهان على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بصورة لها من حفل "ليلة نجمات العرب"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان أحمر.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، ظهرت فيها مرتدية "فستانا" من اللون الأزرق، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نورهان

شاركت الفنانة نورهان جمهورها بصورة جديدة لها على البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان أسود جذاب، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة نالت إعجاب جمهورها.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من اللون الأحمر.

نجوى كرم

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.