شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تهاجم ممثلا أمريكيا بشوارع هوليود نهارا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض ممثل هوليود إيان زيرنج إلى حادث غريب مؤخرا، حيث تعرّض لسطو عليه أثناء سيره في الشارع من قبل عصابة تقود دراجات نارية، وهو ما برز بصورة جلية خلال صور نشرها موقع الديلى ميل، دون الكشف عن الأسباب، وأكد التقرير أن الممثل تمكن من الهرب منهم رغم كثرة عددهم.



اثناء الهروب لبر الامان

وأضاف التقرير أن الشرطة ألقت القبض عليهم وبدأت التحقيق في الواقعة الغريبة للكشف عن تفاصيل ملابسات ما حصل ودفع هؤلاء المقنعين الذين يقودون الدراجات النارية للركض عليه ومحاولة ضربه بصورة شديدة ما أدى إلى اشتباكه معهم.



عصابة بالدراجات النارية تهاجم ممثل فى هوليود

ويعد ايان ممثل ومدبلج صوتى اشتهر بالعديد من أعماله خلال مسيرته، إلا أن هذا الموقف حير الكثيرين من متابعيه حول السبب فى ذلك.