شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب أكثر نجم يقدم ألبومات غنائية لمدة تتجاوز الـ 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع النجم الكبير عمرو دياب على الساحة الغنائية لمدة تتجاوز 20 عامًا، إذ يعد مشواره الفني زاخرًا منذ أن بدأ في عام 1982، ومن وقتها ولم يخفق أو يتهاوى بل كان في صعود مستمر حتى 2023.

ويعد الهضبة عمرو دياب أكثر النجوم حرصًا على تقديم ألبوم غنائى كل عام، ولم يتهاون على تقديم البوم واحد ولم يكتفِ بأغانى سينحل فقط، ويرجع ذلك لإيمانه الشديد بقيمة طرح ألبوم كامل لجمهوره الذى ينتظر أغانيه من العام للعام.

يشار إلى أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "مكانك" وضم أكثر من 10 أغانى، أبرزها معرفش حد بالاسم ده، مكانك، متغيبش، وصلى كلامك، وغيرها من الأغانى المميزة وتعاون من خلال الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.