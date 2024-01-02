نجمة شهيرة هي الوحيدة التي هنئت شيرين بعد طلاقها من حسام حبيب.. هويتها ستصدمكم!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 03:48 صباحاً - أحيت امس الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة، وشاركها في الحفل كلا من النجمة نجوى كرم والنجم الكبير جورج وسوف .

شيرين تلتقي بنجوى كرم في كواليس الحفل

وخلال الحفل تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو من كواليس الحفل جمع شيرين بالنجمة نجوى كرم، حيث قامت نجوى بالمباركة لها بعد انتهاء فقرة شيرين الغنائية وقالت لها “ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شي”.

شيرين تتألق خلال حفلها في دبي

وتألقت شيرين خلال الحفل بفستان من توقيع زينة زكي باللون أزرق مع فتحة طويلة، كما اعتمدت تسريحة شعر أنيقة جعلت الجمهور يتغزل بأناقتها، كما غنت شيرين مجموعة من أجمل أغانيها مثل “القناعة”، “الوتر الحساس” وغيرهم الكثير.

آخر أغاني شيرين عبد الوهاب

تعد آخر أغاني شيرين عبد الوهاب أغنية “المترو”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي: “في محطه المترو وأنا ماشيه من يومين أنا شفت حد مش هشوفه مرتين.. ضحكت عيونه ضحكه قولت قصده مين.. أنا أنا أنا، بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه إلا انا بس وجمبي اتنين، مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين يا دي يا دي يا انا”.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تم الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مع نهاية عام 2023، حيث شهدت هذه الزيجة العديد من الأزمات على مدار 6 سنوات.

وهذه المرة الثالثة التي يحدث فيها الطلاق بينهم، وكانت المرة الأولي في 2020، بعد مرور عامين على الزواج، بعد حدوث خلافات بينهما حول إدارة أعمال الفنانة شيرين.

سبب طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكشفت مصادر مقربة من شيرين وحسام السبب وراء حدوث الطلاق هو خلاف كبير وقع بين الطرفين على الطائرة أثناء عودتهما من السعودية، بعد مشاركة المطربة في حفل روائع السنباطي، وأن الثنائي تطاولا على بعضهما بالضرب والشتائم.

وجاء الخلاف بسبب تدخل حسام في كل ما يخص أعمال شيرين الفنية، مما جعلها تنفصل عنه وتطلب الطلاق، بينما كان حسام يرفض بشدة تنفيذ طلبها، حتى استطاعت بتدخل أصدقاء مشتركين بينهما إقناعه بالطلاق.

الخليج 365

الخليج 365

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