شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الموجى يضع الموسيقى التصويرية لفيلم "الإسكندرانى" بطولة العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الموزع يحيى الموجى الموسيقى التصويرية لفيلم الإسكندرانى المقرر طرحه في السينمات يوم الأربعاء المقبل، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

ويمثل فيلم الإسكندراني أيضًا عودة عصام كاريكا لتلحين أغانى الأفلام بعد فترة طويلة من الغياب عنها، حيث يقوم بتلحين أغانى فيلم الإسكندرانى، ونشر كاريكا مؤخرا صورا تجمعه بالمخرج خالد يوسف وعلق قائلاً: "قريبا أغانى فيلم (الإسكندرانى) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال، وألحان العبد لله.