فيديو لـ بدر خلف قبل الشهرة.. وبلبلة بسبب شكله

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لخبير التجميل الإماراتي بدر خلف قبل الشهرة، وحينها كان بشعر قصير، وأشار كثيرون الى مدى تغير شكله وشخصيته التي يعتبرها المتابعون حاليا نافرة وغير محببة، اذ دائما ما يتداول الجمهور مقاطع فيديو له من شأنها إحداث جدلا كبيرا.
على صعيد آخر، كان قد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لـ بدر خلف مؤخرا، يظهر فيه وهو يتغزّل بنفسه أمام المرآة، وقد شكّل الفيديو ضجة كبيرة، وكُتب على الفيديو: "تعويذة الجمال قبل النوم"، وتلقى بدر العديد من التعليقات الساخرة منه.
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