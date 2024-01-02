أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواء .. هذا ما فعلوه

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ أحفاد الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده، جدتهم على الهواء مباشرة، ووجه حفيدها رسالة لها قائلاً : "i love you تعالي العبي معانا" .

وخلال إستضافتها في أحد البرامج التلفزيونية ليلة رأس السنة، قالت فيفي عبده: "الأحفاد حاجة ثانية خالص يسعد عمرى كله وأنا قاعدة معاهم ، فلدي 3 أحفاد هم شهد ، جليلة ، كمال ".

​​​​​​ونعت فيفي عبده، والدة الفنانة التونسية لطيفة، التي رحلت يوم أمس 1 كانون الثاني بعد صراع مع المرض.

ونشرت فيفي صورة تجمع لطيفة بوالدتها الراحلة، وعلقت فيفي على الصورة قائلة :" إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله والدة الفنانة لطيفة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبرك يا حبيبة قلبي ويصبر الأسرة جميعاً، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

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