شاهد ريم عبدالله تتباهى بجمالها: من يومي حلوة

شاركت الفنانة ريم عبدالله مقطعًا لها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي تتباهى بجمالها.
وردت ريم عبدالله على تعليق أحد متابعيها الذي قال لها “صايرة حلوة”، قائلة “أنا من يومي حلوة”.
وظهرت ريم عبدالله في المقطع وهي ترتدي فستانًا فضيًا جذابًا، واختارت مكياجًا هادئًا وناعمًا.
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