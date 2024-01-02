منذر رياحنة يخوض سباق دراما رمضان مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان منذر رياحنة تعاقد مؤخراً على المشاركة في مسلسل “المعلم”، الذي يخوض به النجم مصطفى شعبان، سباق الدراما الرمضاني المقبل.

العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي، وتتناول حالة الصراع بين أحد التجار ومنافسيه؛ للسيطرة على تجارة بيع الأسماك.

مسلسل “المعلم”، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، انتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

يُذكر أن آخر أعمال منذر رياحنة كان فيلم “العميل صفر”، بطولة الفنان أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب والنجمة السعودية فاطمة البنوي، وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يدعي “صفر عبد اللطيف شداد الهمم”، يحلم بأن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.