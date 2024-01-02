نانسي عجرم في مدينة العلا السعودية للمرة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة نانسي عجرم سلسلة حفلاتها في المملكة العربية السعودية، بليلة جديدة في مدينة العلا للمرة الاولى، والتي تشهد مجموعة من الليالي المميزة لكبار نجوم الغناء العربي.

موعد حفل نانسي عجرم في مدينة العلا

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الخميس 11 يناير على مسرح المرايا بمدينة العلا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

حفلات قاعة لمرايا بمدينة العلا

كانت قد شهدت مدينة العلا عددا من الحفلات خلال الأشهر الماضية خيث ستضافت الشاب خالد والفنانة ديانا حداد مع الفنان نوال الكويتية، وتميزت الحفلات بحضور كامل العدد مع إطلالة طبيعية ساحرة ناتجة عن طبيعة المكان الجبلية مع التجهيزات الضوئية الخاصة بالمسرح التي أعطت أجواء مميزة لتلك الليلالي.

نبذة عن قاعة المرايا السعودية

يُغطي هيكل المسرح الخارجي ألواح عاكسة تُظهر جمال العلا وتتناغم مع المناظر الطبيعية وسط الأودية الصحراوية. تتباهى هذه التحفة الفنية بمساحة 9,740 متر مربع من المرايا العاكسة، مما يجعلها أكبر مبنى عاكس في العالم وفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كانت قد شاركت نانسي عجرم حديثًا في حفل ليلة نجمات العرب الذي ضم 6 أصوات نسائية طربية وهن "أنغام، أصالة، أحلام، إليسا، أسما لمنور

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.