فن ومشاهير

شاهد الدكتورة خلود تستقبل العام الجديد بهدية تتجاوز 2 مليون درهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

في بداية العام الجديد 2024، استقبلت الدكتورة خلود هدية قيمة من زوجها أمين غباشي. أهداها سيارة لامبورغيني حديثة، وكانت تلك الهدية جزءًا من احتفالاتهم بعيد ميلادها وبداية العام الجديد.

خلود فاجأت جمهورها عبر حسابها الموثق على إنستغرام حيث شاركت مقطع فيديو يستعرض احتفالها بالعام الجديد وكشفها للسيارة الجديدة.
وعبرت عن سعادتها وامتنانها في التعليقات، متمنية للجميع سنة جديدة مليئة بالسعادة وتحقيق الأمنيات.
كما نشرت الدكتورة خلود صورة للسيارة على حسابها في سناب شات، ودعت جمهورها للتمتع بسنة سعيدة ومليئة بالنجاح وتحقيق الأهداف.
تعبيرًا عن امتنانها، قالت “ما شاء الله اللهم بارك لي فيما رزقتني ويا رب يعطيني خيرها ويكفيني شرها”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الدكتورة خلود تستقبل العام الجديد بهدية تتجاوز 2 مليون درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا