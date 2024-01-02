شاهد الدكتورة خلود تستقبل العام الجديد بهدية تتجاوز 2 مليون درهم

في بداية العام الجديد 2024، استقبلت الدكتورة خلود هدية قيمة من زوجها أمين غباشي. أهداها سيارة لامبورغيني حديثة، وكانت تلك الهدية جزءًا من احتفالاتهم بعيد ميلادها وبداية العام الجديد.

خلود فاجأت جمهورها عبر حسابها الموثق على إنستغرام حيث شاركت مقطع فيديو يستعرض احتفالها بالعام الجديد وكشفها للسيارة الجديدة.

وعبرت عن سعادتها وامتنانها في التعليقات، متمنية للجميع سنة جديدة مليئة بالسعادة وتحقيق الأمنيات.

كما نشرت الدكتورة خلود صورة للسيارة على حسابها في سناب شات، ودعت جمهورها للتمتع بسنة سعيدة ومليئة بالنجاح وتحقيق الأهداف.

تعبيرًا عن امتنانها، قالت “ما شاء الله اللهم بارك لي فيما رزقتني ويا رب يعطيني خيرها ويكفيني شرها”.