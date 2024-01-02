شاهد ميعاد العسيري تستعرض جمالها بدون مكياج وفلتر

نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ميعاد العسيري، مقطعًا مرئيًا لها بدون مكياج، أظهر جمالها الطبيعي.

وفي المقطع، تحدثت العسيري إلى متابعيها قائلة: “شوفوا بشرتي كيف بتلمع؟ هذه هي البشرة المطلوبة”.

أشاد متابعو العسيري بجمالها، ووصفهوها بفاتنة الشرق الأوسط.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: “مو غريبة هذا جمال الجنوبيات، بدون عمليات وفلاتر ومكياج”.