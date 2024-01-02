نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ميعاد العسيري، مقطعًا مرئيًا لها بدون مكياج، أظهر جمالها الطبيعي.
وفي المقطع، تحدثت العسيري إلى متابعيها قائلة: “شوفوا بشرتي كيف بتلمع؟ هذه هي البشرة المطلوبة”.
أشاد متابعو العسيري بجمالها، ووصفهوها بفاتنة الشرق الأوسط.
وعلق أحد المتابعين قائلًا: “مو غريبة هذا جمال الجنوبيات، بدون عمليات وفلاتر ومكياج”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ميعاد العسيري تستعرض جمالها بدون مكياج وفلتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.