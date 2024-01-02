شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن فتحى خالد ونقابة المهن الموسيقية تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية الملحن فتحى خالد عضو مجلس الإدارة السابق فى نقابة الإسكندرية، إذ غيبه الموت أمس وتم دفنه فى الإسكندرية، وقالت نقابة المهن الموسيقية فى بيان: تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن الكبير فتحى خالد، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفى الملحن وعضو مجلس الإدارة السابق فى نقابة الإسكندرية أمس وتم دفته اليوم فى مدينة الإسكندرية.