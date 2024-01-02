فؤاد عبد الواحد يستقبل الـ2024 بـ”أمسية تحت النجوم” في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحت شعار “أمسية تحت النجوم”، استقبل الفنان فؤاد عبد الواحد العام الجديد 2024 مع جمهور مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط أجواء احتفالية تخللها تفاعل كبير مع أغنيات ألبومه الجديد “فؤاد عبد الواحد 2024” الذي قدم مجموعة منها خلال الأمسية التي نظمها مركز الملك عبدالله المالي “كافد” بمناسبة ليلة رأس السنة.

وأكد فؤاد عبد الواحد خلال الأمسية الغنائية أنه سعيد بتواجده مع الجمهور في المملكة لإستقبال العام الجديد، وقال: “نتطلع دائماً الى التفاؤل، ونعمل بطاقة ايجابية من أجل الإستمرار في محبة الجمهور الذي نحرص على تقديم له الأغنيات التي تليق بمسمعه الراقي”.

وأضاف: “أنا سعيد بتفاعل الجمهور ومطالبتهم لأغنيات الألبوم الجديد “فؤاد عبدالواحد 2024” شاكراً حضورهم وتفاعلهم المفرح”، كما وعد بالقادم الأفضل دائماً، وتمنى للجمهور كل أمنيات الخير والأمان والسعادة بالعام الجديد 2024.

وقدّم فؤاد عبد الواحد خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، التي تفاعل معها الجمهور بالهتاف، الى جانب غنائهم معه المستمر إلى لحظة حلول العام الجديد.

وشهدت “أمسية تحت النجوم” توافداً جماهرياً كبيراً، حيث تم نفاذ جميع التذاكر قبل الحفل بيومين، وهو ما أعلنه مركز بيع التذاكر ومركز الملك عبدالله المالي “كافد” على مواقع التواصل الإجتماعي، ليسجلوا في نهاية العام 2023 وبداية العام 2024 أمسية طربية ناجحة بكل المقاييس.