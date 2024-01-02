“أجمل زوج وأحن أب”.. رسالة حب من إيمي سمير غانم لـ حسن الرداد في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنّأت النجمة المصرية إيمي سمير غانم زوجها النجم حسن الرداد بمناسبة يوم ميلاده؛ حيث عبّرت عن حبها الكبير له، والمواصفات المميزة التي يتمتع بها كزوج وأب.

ونشرت إيمي سمير غانم مجموعة من الصور عبْر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ظهرت فيها برفقة زوجها حسن الرداد، وكان من بينها صورة تجمعهما بوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهنّأت إيمي زوجها بمناسبة عيد ميلاده برسالة فيها الكثير من الحب، وقالت في تعليقها على الصور: “كل سنة وأنت طيب يا حسونة يا أجمل زوج و أحن أب في الدنيا، ربنا يخليك لينا”.

وتفاعل عددٌ كبير من محبي ومتابعي إيمي سمير غانم وحسن الرداد مع الصور والمناسبة، وتمنَّوا لحسن العمر المديد والصحة والسعادة برفقة عائلته ومحبيه.

وكانت إيمي سمير غانم قد هنّأت شقيقتها دنيا سمير غانم بيوم ميلادها؛ حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما، عبْر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وقالت في تعليقها: “كل سنة وأنتِ طيبة يا دودي وإن شاء الله ربنا يحقق ليكِ كل اللي عايزاه”.

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، يتابع حسن الرداد تصوير مشاهده ببطولة مسلسل “محارب”، الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان 2024.

ويأتي مسلسل “محارب” من بطولة: حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، محمود ياسين جونيور.. والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج أحمد السبكي.

وكان حسن الرداد قد تحدث في وقت سابق عن تفاصيل التغيّرات التي طرأت على حياته، بعد إنجاب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم ابنهما الأول فادي.

وقال حسن الرداد، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن هناك الكثير من التغيّرات التي طرأت، أبرزها المسؤولية الكبيرة تجاه الصغير.. وتابع حديثه قائلاً، إنه شعر بالفرحة الكبيرة المختلطة بالمسؤولية، والرغبة في القيام بكل شيء من أجل صغيره.

وأضاف الرداد، أن الأبوّة غيّرت الكثير في شخصيته، ومنها أنه أصبح شخصاً أكثر هدوءاً في التعامل مع المشاكل المختلفة.. وواصل حسن الرداد حديثه عن نجله فادي؛ قائلاً: “تعلقت بشكل كبير به، وأصبحت أرغب في البقاء دوماً في المنزل”.