كندة علوش تدعو لفلسطين: “يا رب تعود الحقوق لأصحابها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة السورية كندة علوش، على الاحتفال بالعام الجديد بطريقة مختلفة، فدعت لكل البلاد العربية أن يعمها الخير والسلام والسعادة، وينتهي الظلم الذي يُمارس على حياة بعض الشعوب.

وكتبت في تغريدة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «مهما كانت السنة اللي بتمر صعبة، دائمًا بيبقى عندي أمل وإيمان حقيقي أن السنة الجديدة تكون أحسن.. وبخاف يجي يوم وأفقد هذا الأمل».

وتابعت: «يا رب سنة جديدة تحمل معها كل الفرج لأهلنا في فلسطين، لأهلي في سوريا ومصر والسودان ولبنان، وكل العالم العربي».

واختتمت: «سنة تكون أحسن للعالم كله.. نشهد فيها عودة الحقوق لأصحابها ونهاية للظلم والخير يعم الناس».

ومؤخرًا، أعربت الفنانة عن غضبها الشديد، مما حدث في قطاع غزة واستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف أهالي القطاع، والذي أسفر عنه خروج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة إلى جانب استشهاد الآلاف من المدنيين وأطفال في الحضانات.

ونشرت عبر حسابها في انستغرام صورة لعدد من الأطفال الرضع في غزة، والذين ظهروا خارج الحضانات، نظرًا لخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، بعد قصفها وانقطاع المولد الكهربائي تمامًا.

وعلقت على الصورة قائلةً: «لن يستطيع أحد أن يحاضر علينا بعد اليوم بالإنسانية ونبذ العنصرية وحقوق الإنسان، فبعد مشهد الأطفال حديثي الولادة في مشفى الشفاء، لا يحق لأحد أن يتكلم، تصرخ هذه الصور لتفضح وحشية هذا العام وكذبه وصفقاته ومن صمت أمام صور هؤلاء الأطفال فليصمت للأبد، هو إعلان فج لأن الآتي أكثر وحشية وبشاعة وإجراما». من جانبها هنأت الفنانة الشابة داليا شوقي جمهورها بمناسبة العام الميلادي الجديد، ونشرت صورا لها على حسابها في موقع انستغرام.

وظهرت في الصور، التي قامت بنشرها وهي ترتدي قلادة «خريطة فلسطين».

وكتبت «سنة جديدة وحلوة يا عم سعيد يا رب سنة جميلة وحنينة ومريحة وحرة علينا جميعاً».

وكانت الفنانة قد كشفت عن سبب عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «وبينا معاد» المنتظر عرضه قريبا. يذكر أن داليا شوقي شاركت مؤخرا في مسلسل «سفاح الجيزة» مع أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة وغيرهم نخبة من النجوم.