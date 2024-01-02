مانشيستر سيتي يستعين بأغنية محمد رمضان احتفالاً بكأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - استعانت الصفحة الرسمية لنادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، بأغنية "خمسة كل خميس" للنجم محمد رمضان، احتفالا بحصده كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت صفحة النادي على إنستجرام، مقطع فيديو من الاحتفالية على أنغام أغنية رمضان، وعلقت: "خمسة علينا من العين".

وتعد أغنية "خمسة كل خميس" غناها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم "ع الزيرو" الذي طرحه مؤخرا بالسينمات.

على جانب آخر، يستعد محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة "عربي" على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.

روج الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة بعنوان “عربي”، والتي من المقرر أن يذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على قناته عبر اليوتيوب.

حيث شارك محمد رمضان، البرومو التشويقي للأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب قائلًا: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال.. استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح”.

وجاءت كلمات الأغنية: “سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي”.

وكان أعرب النجم محمد رمضان، عن شعوره بالفخر، كونه الفنان العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكاس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"الحمد لله رب العالمين افتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

وكان "رمضان"، قد طرح أغنية "أكوابا" الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2024 عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أكوابا - الأغنية الرسمية لـ كأس أمم أفريقيا.. ثقة في الله نجاح".

آخر أعمال محمد رمضان



يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم «ع الزيرو»، والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك بجانب محمد رمضان في بطولة فيلم «ع الزيرو» عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وكان تصدر مسلسل جعفر العمدة، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من العمل بالموسم الرمضاني 2024 المقبل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة:

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.