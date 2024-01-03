عودة إسعاد يونس وبطولة مطلقة للعوضي.. أفلام منتصف العام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد السينمات لاستقبال العديد من الأفلام التي تتنافس ضمن موسم أفلام منتصف العام الدراسي.

حيث تستقبل السينمات أفلام جديدة خلال أيام لتشتعل المنافسة على إيرادات شباك التذكر فى دور العرض السينمائية.

وتستعرض "الخليج 365" أفلام إجازة نصف العام 2024

فيلم ليه تعيشها لوحدك

يخوض بطولة الفيلم النجمان شريف منير وخالد الصاوي وذلك في يوم 4 يناير الجاري.

ليه تعيشها لوحدك

قصة الفيلم

وتدور أحداث في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث تدور حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة العمل كل من سلمي أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

فيلم الإسكندراني

يطرح فيلم “الإسكندراني” بطولة الفنان أحمد العوضي يوم 4 يناير الجاري.

الإسكندراني

ويشارك في بطولة الفيلم كل من زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم الحريفة

كما تستقبل دور العرض السينمائي فيلم الحريفة في يوم 4 يناير الجاري.

قصة فيلم الحريفة

و‎تدور أحداثه حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معًا أن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

الحريفة

ويشارك في بطولة فيلم الحريفة كل من نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميد وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

فيلم عصابة عظيمة

تعود النجمة إسعاد يونس للسينما من جديد بفيلم عصابة عظيمة والمقرر طرحه بالسينمات في يوم 4 يناير الجاري.

عصابة عظيمة

ويشارك في بطولته كل من محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان.

قصة عصابة عظيمة

فيلم عصابة عظيمة تدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفي)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

فيلم أنا وأبن خالتي

يشهد فيلم أنا وأبن خالتي تعاون النجم سيد رجب مع الفنان بيومي فؤاد، والذي من المقرر طرحه بالسينمات في يوم 4 يناير الجاري.

أنا وأبن خالتي



قصة الفيلم

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولته كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم مقسوم

تستقبل السينمات فيلم مقسوم يوم 18 يناير الجاري.

مقسوم

ويشارك في بطولته كل من كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.