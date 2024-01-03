بالصور.. مجدي الجلاد يحضر العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، وحرمه السيدة عصمت غيث على حضور العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" بسينما مول مصر.

وحضر عدد من أبطال وصناع العمل على رأسهم: المخرج خالد يوسف، أحمد العوضي، محمود حافظ، عصام السقا.

كما حضرت العرض النجمة نبيلة عبيد، الملحن عصام كاريكا، مصمم الأزياء هاني البحيري، المخرج محمد فاضل، وزوجته النجمة فردوس عبدالحميد، المطربة غادة رجب، وزوجها الشاعر عبدالله حسن.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان.