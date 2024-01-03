شبيه تامر حسني البنغلادشي يحدث بلبلة .. والشبه فاق الخيال

ميرنا وليد - بيروت - تم تداول فيديو يظهر النسخة البنغلادشية من الفنان المصري تامر حسني حيث أنه يشبهه بشكل يفوق الخيال.



ويعمل البنغلادشي في أحد القهاوي، وأثار الجدل بمظهره والشبه الذي لا يصدق بالملامح من تامر حسني.

يذكر أن بعد إنتشار خبر عودتها إلى زوجها السابق الفنان المصري تامر حسني بسبب صورة عائلية نشرها عبر حسابه الخاص، خرجت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل عن صمتها، وعلقت قائلة: "مرحبًا! استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار الكاذبة.. لم نعد معًا، لقد نشر صورة عائلية لإسعاد الأطفال لأنه لم يتمكن من قضاء ليلة رأس السنة معهم، لا أكثر ... آسف لسوء الفهم وشكرا لجميع رسائلكم الطيبة، أتمنى لكم جميعا سنة جميلة مليئة بالسعادة".

وكان نشر تامر حسني صورة عائلية عبر حسابه الخاص بمناسبة السنة الجديدة، وظهر فيها إلى جانب أولاده وزوجته السابقة بسمة بوسيل، إلا أن ما لفت الأنظار هو إحتضان تامر لـ بسمة، ما جعل الجمهور يتساءل إذا كان عاد الإثنان إلى بعضهما في العام الجديد.