شاهد أحلام تثير الإعجاب بطريقة تعاملها مع أحد المعجبين

تعاملت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بلطف مع أحد المعجبين، وذلك أثناء دخولها لإحياء حفلها “ليلة نجمات العرب” في موسم الرياض. وأظهر مقطع فيديو لحظة دخول أحلام المسرح، حيث ألقى عليها أحد المعجبين التحية، لترد عليه قائلة “حبيبي أهلين وسهلين عمري أنت”.

ويشار إلى أن أحلام قد شاركت في حفل “ليلة نجمات العرب” الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا برأس السنة.

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